Zwolle moet knip trekken voor verkoop WRZV-hallen aan kerkgenootschap VEZ: ‘Onaangename verrassing’

29 maart De sterren stonden per ongeluk afgelopen weekend al vermeld in de app van de Franse bandenfabrikant Michelin, maar vanmorgen was dan toch het officiële sterrencircus. Oost-Nederland viel in de prijzen. Wie heeft de befaamde Michelinster(ren) weten te behouden en met welke titels werd nog meer gestrooid?