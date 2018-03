'Zwolle moet meer doen tegen mensenhandel'

Als het aan de grootste politieke partij van Zwolle ligt, mag er wel een tandje bij op het gebied van mensenhandelbestrijding. Het is nu volstrekt onduidelijk hoe erg de situatie in de stad is en wat eraan gedaan wordt. De ChristenUnie riep afgelopen najaar met een motie al op tot het aanstellen van een zorgcoördinator, een persoon bij wie slachtoffers zich kunnen melden om uit de ellende te komen. De voltallige gemeenteraad steunde dit plan in november, maar vooralsnog komt er geen witte rook uit het stadhuis. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de afgelopen tijd wel gesprekken zijn gevoerd met andere gemeenten en organisaties in de regio over hulpprogramma's die er al zijn en wat aanvullend nodig is. ,,De komende tijd werken we de uitkomsten van deze gesprekken uit tot een voorstel." Voor slachtoffers van loverboys is overigens al wel zo'n coördinator en preventieprogramma.