Zwolle moet rap af van verouderde ict-systemen om risico's te voorkomen

Dit blijkt uit de gemeentelijke begroting die dinsdag gepresenteerd is door burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder van financiën Klaas Sloots. Naast het eerder al aangekondigde miljoenentekort rond de Wmo en jeugdzorg, kan er in 2019 toch nog voor pakweg 10 miljoen euro geïnvesteerd worden. Bijna 1,8 miljoen hiervan is nodig voor het oplossen van ict-zaken, waarbij in de jaren na 2019 tot en met 2022 nog eens 650.000 euro per jaar ingetekend staat voor het vervangen van de nu soms 'houtje-touwtjesystemen.