Zwolle moet toch miljoenen investeren voor ‘concurrent van de Ziggo Dome’

In drie jaar tijd kan er veel veranderen. Zeker bij de plannen voor een nieuwe evenementenhal van de gemeente Zwolle. Het is november 2017 als wethouder René de Heer zegt dat de vervanger van de IJsselhallen slechts 4300 vierkante meter (kwart van de IJsselhallen) hoeft te beslaan, want ‘megaconcerten hebben we niet in de stad’. En het uitgangspunt van de stad: ‘we willen er niet voor betalen’. Inmiddels is het 2020 en is de visie van het stadsbestuur 180 graden gedraaid.