'Zwolle moet zorgen voor openbaar onderwijs in elke wijk'

Twee basisscholen in Westenholte en Assendorp sluiten volgend jaar de deuren. Onomkeerbaar? Als het aan GroenLinks, SP en PvdA ligt moet de gemeente ervoor zorgen dat er openbaar onderwijs blijft in elke Zwolse wijk.

Vooral de huidige oppositiepartij SP wond zich afgelopen periode op over de voorgenomen sluiting van Het Veldboeket in Assendorp en De Ridderspoor in Westenholte. Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) sluit per 1 augustus 2019 de deuren van deze vestigingen, omdat er veel te weinig leerlingen zijn. Uit de Kieswijzer van de Stentor blijkt dat dit voor meerdere politieke partijen niet te verkroppen is. GroenLinks, SP en PvdA stemmen 'eens' bij de stelling dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er in elke wijk een openbare school is. In Westenholte is vanaf de zomer van volgend jaar geen openbare school meer, Assendorp heeft nog de Parkschool.

Verzet

'Iedere ouder moet kunnen kiezen voor goed openbaar onderwijs in de buurt. Daarom heeft de SP zich verzet tegen de sluiting van openbare basisscholen in Westenholte en de Pierik (buurt in Assendorp, red.) en moeten ook deze wijken opnieuw een openbare basisschool krijgen', verkondigen de socialisten. De PvdA vindt dat overal binnen een redelijke afstand openbaar onderwijs moet zijn, terwijl GroenLinks optekent dat ze de basisschool dicht bij kinderen wil.

Alternatief

Toch maken de meeste van de acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een andere keus. Zo noemt Swollwacht het belangrijk dat er openbaar onderwijs in de wijken is, maar tegelijkertijd stelt de partij 'dat er wel voldoende leerlingen beschikbaar moeten zijn om de school op een verantwoorde manier open te houden. Anders moet er in de nabijheid een goed alternatief geboden worden'. Ze stemt neutraal.

Kwaliteit