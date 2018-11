Zwolle: mooi maar niet spectaculair genoeg

Bijdrage van ‘zijn’ fonds? “Prachtige bloembakken in de stad van mei tot oktober, graffitiverwijdering van panden, sfeerverlichting, lichtbeelden”, somt hij op. “Natuurlijk zijn we er nog lang niet. In twee jaar tijd hebben we de stad mooier gemaakt, dat wel. We hebben een fantastische historische binnenstad, goede horeca en retailaanbod, goede verbinding met het openbaar vervoer, amper leegstand. Maar het moet en kan grootser.” Het ZwolleFonds moet ervoor zorgen, door middel van plannen van en door ondernemers, dat er meer bezoekers naar Zwolle komen, die meer besteden. Die bezoekers kunnen dan weer rekenen op meer ‘beleving’ in de binnenstad. Jaarlijks komt er zo’n drie ton binnen, dat wordt aangevuld met een bijdrage van de gemeente. De bijdrage voor het ZwolleFonds is niet vrijwillig. Alle ondernemers in de binnenstad moeten geld afstaan. In totaal gaat om 650 adressen; het instapbedrag is 240 euro en loopt in vijf stappen op naar 895 euro voor grote ondernemingen. Ondernemers met meerdere panden betalen maximaal 1500 euro.