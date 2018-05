Zwolle nu te ontdekken op hippe fiets

Dumpen winkelwa­gen­tjes groot probleem in Zwolle

6:03 In de sloot, speeltuin of gewoon op straat. De winkelwagens van supermarkten in Zwolle worden overal gedumpt door mensen. Klus in de Wijk, bestaande uit meerdere zorginstanties, heeft in Holtenbroek in een half jaar tijd liefst 880 zwervende winkelwagentjes thuisgebracht. ,,Dit kan echt niet.”