De gemeente Zwolle onderzoekt of er alsnog vergunning verleend kan worden voor de plaatsing van units op het terrein van ruitersportcentrum Zwolle-Zuid. Die zijn daar vorig jaar neergezet als instructielokalen voor de school De Groene Welle.

Buurtbewoners hadden bij de gemeente Zwolle aan de bel getrokken over de ‘illegale’ bouwwerken. Die zouden het zicht op het achtergelegen Zandhovebos ontsieren. De gemeente zegt desgevraagd dat inderdaad geconstateerd is dat er units staan.

Bekeken wordt nu of die passen in het bestemmingsplan. ,,Mocht er hiervoor binnen het bestemmingsplan ruimte zijn, dan kan de gebruiker een vergunning aanvragen via de gebruikelijke weg’’, meldt woordvoerder Marieke Stenfert.

Extra ruimte

Eigenaar Hendry van der Steege van het ruitersportcentrum zegt dat De Groene Welle plotseling extra ruimte nodig had. De school heeft een eigen onderkomen op het terrein voor praktijkonderwijs voor de paardenopleidingen, maar dat was te krap geworden. ,,Toen hebben ze gevraagd of wij daarin konden voorzien.’’