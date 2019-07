Zwolle opnieuw goedkoopste terrasstad van het land, Apeldoorn iets duurder

Drankje doen op het terras? Dat kan het beste in Zwolle. Als het om de prijs gaat althans. Zwolle is voor het derde jaar op rij de goedkoopste terrasstad van Nederland. Dat blijkt uit het terrasonderzoek van Van Spronsen & Partners. In Oost-Nederland zijn Apeldoorn en Enschede ook onderzocht. Hier is een rondje iets duurder.

Het horeca-adviesbureau maakt voor de dertiende keer een rondje langs terrassen in een aantal steden. Telkens wordt een rondje van twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé besteld. Amsterdam komt voor het vijfde achtereenvolgende jaar als duurste uit de bus met een gemiddelde prijs van 27,05 euro. Dat is meer dan 5 euro duurder dan de gemiddelde prijs in Zwolle: 21,88 euro. Dat komt neer op 65 cent per drankje.

Btw-stijging

Landelijk steeg de prijs voor een rondje op het terras gemiddeld met 3,1 procent naar 23,35 euro. Dat komt volgens de onderzoekers mede door het verhogen van het btw-tarief. Van Spronsen & Partners benadrukt dat de stijging minder fors is dan die in supermarkten (3,8 procent).

De prijzen in Amsterdam stegen met gemiddeld 7,8 procent, terwijl het btw-tarief met drie procentpunt steeg van 6 naar 9 procent. Apeldoorn behoort in het terrasonderzoek tot de hoogste stijgers: de gemiddelde prijs ging hier met 5 procent omhoog naar 22,68 euro. Waar Apeldoorn vorig jaar nog het op twee na goedkoopste terras had, is de plaats nu op de vijftiende plek beland van de 21 onderzochte steden. Ter vergelijking: de prijsstijging in Zwolle ten opzichte van vorig jaar is 'maar’ 2,5 procent.

Speciaalbier én alcoholvrij

Net als vorig jaar zijn speciaalbieren trendy op het terras. De andere trend is volgens de onderzoekers ironisch genoeg het alcoholvrije biertje. Dat maakt sinds twee jaar een flinke opmars. Voor het goedkoopste biertje op het terras kun je het beste naar Almere: daar kost een fluitje gemiddeld 2,40 euro. Koffiedrinkers gaan naar Arnhem (2,21 euro) en het gunstigst geprijsde colaatje is in Enschede voor gemiddeld 2,40 euro te krijgen. Waar scoort Zwolle dan zo scherp op? Rosé. Een gemiddeld glas kost in Zwolle 3,69 euro.