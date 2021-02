Zwolle overweegt boa's uit te rusten met bodycams: verstandig, maar geen garantie op succes

Volgens wethouder William Dogger wordt door politie, Openbaar Ministerie en de gemeente gesproken over de inzet van borstcamera's voor de dertig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Zwolle. ,,Er is nog niets definitief besloten, maar we gaan serieus kijken naar deze toevoeging.’’ Wanneer de knoop doorgehakt wordt, is nog niet bekend.