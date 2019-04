Zwolle overweegt verhuizing voor onveilige ganzenfamilie

Volgens de Dierenambulance Zwolle zijn sinds januari al acht ganzen doodgereden. De dieren steken op hun dooie akkertje de weg over. In de drukte worden ze over het hoofd gezien. Niet alleen bij de Blaloweg, maar ook op de Katerdijk, bij de oprit naar de A28. De familie woont er al jaren. Al vaker is geopperd om iets aan de situatie te doen. Automobilisten moeten soms bovenop de rem. Het is dus ook gevaarlijk voor verkeer.

Volledig scherm De bekende ganzenfamilie raakte in de afgelopen weken acht leden kwijt. © Marco van den Berg

De gemeente Zwolle heeft de situatie op het oog, zegt woordvoerster Marieke Stenfert. ,,We gaan onderzoeken of we de ganzen kunnen verplaatsen’’, is het enige wat ze nu weet. Eerder al vertelde Patríck Biesbroûck van Hofganzen Ganzenbescherming Nederland dat elders in het land prima opvangplekken zijn. Als je niets doet, wordt ’t probleem steeds groter, is zijn ervaring.

Broedende zwanen