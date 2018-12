Zwolle pakt fietsstraat Kamperweg aan vanwege hardrijders

De Kamperweg langs het Carolus Clusius College is een belangrijke fietsverbinding tussen aan de ene kant de wijken Westenholte en Stadshagen en aan de andere kant de Veerallee. Tijdens een meting van de Stentor bleek afgelopen zomer dat in een halfuur tijd geen enkele automobilist zich hield aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Uitschieters waren zelfs 56 en 62 kilometer per uur, terwijl gemiddeld 41,4 kilometer per uur gereden werd. De gemeente Zwolle besloot in oktober in vijf fietsstraten de snelheid te gaan meten. Omwonenden en weggebruikers klaagden over hardrijders en ook oppositiepartijen D66 en PvdA waren de snelheidsduivels zat en drongen aan op actie.

Oplossing

Op de Kamperweg blijkt structureel te hard te worden gereden, gemiddeld 39 kilometer per uur. Volgens burgemeester en wethouders is het de indeling van de weg (breed, lang, overzichtelijk en weinig bebouwing) die kennelijk uitnodigt tot hard rijden. In de eerste helft van volgend jaar wordt onderzocht welke aanpassingen aan de weg mogelijk zijn om de snelheid eruit te halen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid liet eerder aan deze krant al weten dat plaatsen van drempels eigenlijk de enige optie is.

Andere fietsstraten