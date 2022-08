Zwolle past bewegwijzering fietsers naar Isala niet aan, vindbaarheid stallingen ‘zaak van ziekenhuis’

Dat de bewegwijzering voor fietsers naar- en bij Isala te wensen overlaat, is een zaak van het ziekenhuis zelf. Dat stelt de gemeente in reactie op signalen over slechte vindbaarheid van met name de stallingen. Dat op bewegwijzerborden in de stad Isala als bestemming ontbreekt, is een bewuste keuze. En de gemeente is ook ‘niet voornemens’ daarin iets aan te passen.