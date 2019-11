Zwolle pompt in 2020 een half miljard euro rond (en dit merk je ervan)

Belastingparadijs

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Zwollenaren gaan meer belasting betalen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gemeente de inwoners niet kaalplukt. Waar Staphorst er bij de onroerendezaakbelasting (OZB) voor huizenbezitters 10 procent bovenop wil gooien en Apeldoorn mikt op 7,2 procent, vindt Zwolle het met 2,2 procent welletjes. Voor het huishoudboekje van een gezin met een koophuis van 250.000 euro betekent dat per jaar 6,75 euro aan OZB extra. Ongeveer de prijs van één Big Mac-voordeelmenu, dus waar hebben we het eigenlijk over?