Zwolle rammelt met geldbuidel voor worstelende theaterclubs

Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld windt er in een brief (beslisnota) geen doekjes om. ‘De financiële situatie van jeugdtheater The Young Ones is al enige tijd zorgelijk. Ondertussen veroorzaakt het tekort ernstige liquiditeitsproblemen met een verlammende uitwerking op de zakelijke én artistieke prestaties van The Young Ones. Wij beschouwen dit als een zeer ongewenste ontwikkeling voor het Zwolse theaterlandschap.’ Schuttenbeld laat daarom 30.000 euro overmaken naar het gezelschap. Dit is een eenmalige gift bovenop de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro. De situatie zou overigens ontstaan zijn door een btw-naheffing die is opgelegd over de afgelopen vijf jaar.