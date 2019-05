Zwolle schakelt op met woningbouw, vooral dankzij De Tippe

De zogenaamde Taskforce Woningbouw, een verbond van de gemeente Zwolle met bouw- en woonpartijen (zoals vastgoedontwikkelaar VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang), heeft besloten tot de ophoging van driehonderd naar vijfhonderd woningen per jaar. Stadshagen krijgt daarmee een volgende groeispurt. Over twee jaar wordt zowel in deelgebied Breezicht als De Tippe gebouwd. Deze twee delen van Stadshagen nemen vanaf 2021 bijna alle vijfhonderd nieuwe huizen voor hun rekening. Vooral de start van de bouw in De Tippe is een belangrijk moment voor Zwolle. Zes jaar geleden werd dit gebied, ingeklemd tussen de provinciale Hasselterweg (N331) en de spoorlijn naar Kampen, nog in de wacht gezet. De crisis bracht veel onzekerheid en onduidelijkheid. Anno 2019 wil Zwolle er liever vandaag dan morgen nieuwe huizen om de druk van de markt te halen.