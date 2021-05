Zwolle scherpt lokale spelregels aan: bootjesterreur, foute vechtsportgala’s en malafide ondernemers op de korrel

Check jouw gemeente KAART | Aantal nieuwe positieve tests in regio daalt wéér: Urk enige gemeente ‘in het rood’

16 mei Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag opnieuw gedaald. Er zijn tussen gisterochtend en vanochtend 357 nieuwe positieve tests gemeld, een dag eerder waren dat er 428. Op de coronakaart zien we dat Urk nu de gemeente is met veruit de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Hattem, dat gisteren nog donkerrood kleurde op de kaart, doet het vandaag een stuk beter.