Zwolle scoort middelmatig in toeristisch imago-onderzoek

reportage Politie over oppakken vuurwapen­ge­vaar­lij­ke man pal voor Zwolse basis­school: We hadden geen keus

19:14 De politie had geen andere keus dan vlak bij een basisschool een vuurwapengevaarlijke verdachte in de boeien te slaan. Maar eigenlijk was de arrestatie dinsdagmiddag in Zwolle vlakbij school de Werkschuit gepland op een andere locatie.