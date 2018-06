Zwolle sluit 2017 ondanks zorgdrama positief af

Verdachte ‘busver­krach­ting’ lijnbus Zwolle – Dedems­vaart zit weer vast

12:16 De 18-jarige Zwollenaar die wordt verdacht van het verkrachten van een 18-jarige vrouw in de streekbus tussen Zwolle en Dedemsvaart is tóch weer opgepakt en zit weer in de gevangenis. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd.