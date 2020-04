Zwolle sluit drie fastfoodzaken: ‘Ze hielden zich niet aan de regels’

LIVE | Corona in de regio: Dit puberkoor zorgt voor vrolijke noot en Zwolle sluit onveilige fastfoodza­ken

19:17 Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur 148 nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. Ook kwamen er meer dan 1000 nieuwe besmettingen bij. De gemeente Zwolle heeft meerdere restaurants gesloten die de coronaregels aan hun laars lapten en verschillende ziekenhuizen maken zich zorgen over de ic-capaciteit. Volg de laatste corona-ontwikkelingen in de regio in dit liveblog.