Zwolle sluit geen wegen voor motorrijders tijdens paasweekend

LIVE | Corona in de regio: Geen wegafslui­tin­gen in IJsselland met Pasen, miljoenen hoogwaardi­ge mondkapjes uit Deventer

17:24 Oost-Nederland zit nu bijna een maand in de coronacrisis. We zien tal van mooie initiatieven, zoals particulieren die massaal mondkapjes maken en hele straten die meedoen aan de berenjacht voor kinderen. Maar intussen is er elke dag ook weer verdriet en bezorgdheid om mensen die ziek worden of overlijden. Mis vandaag niets over de corona-ontwikkelingen in ons regionale liveblog.