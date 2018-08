Zwolle staat alleen, andere gemeenten handhaven poller

Terwijl Zwolle zich het hoofd breekt over wat te doen met de pollers, paaltjes die uit de grond komen, halen ambtenaren van vergelijkbare gemeenten Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Hardenberg hun schouders op. ,,Er gebeurt haast nooit een ongeluk.’’ De ANWB is kritisch.

In Deventer zijn er bijna nooit ongelukken met pollers. Het gebeurt volgens woordvoerder Maarten Jan Stuurman hooguit één keer per jaar dat iemand op de palen knalt. Maar anders dan in Zwolle, waar de gedupeerde Angelique Geijer de gemeente na een ongeluk aansprakelijk stelde en gelijk kreeg van de rechter, zijn de schaarse Deventer schadeclaims de afgelopen jaren niet toegekend.

Uit Apeldoorn, Zutphen en Hardenberg komen soortgelijke berichten. Als er al ongelukken gebeuren, dan is het incidenteel en komt het doordat een verkeersdeelnemer zelf niet goed oplet. Ondertussen doen de pollers hun werk: het afsluiten van sluipverkeer door en rondom drukke binnensteden.

Pollers worden veiliger

Pollers veroorzaken ook beduidend minder schadeclaims dan in hun beginjaren 15 tot 20 jaar geleden. Zo blijkt uit navraag bij verzekeraar Centraal Beheer, de marktleider op het gebied van aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten. De palen worden steeds veiliger vanwege sensoren en ze komen tegenwoordig langzamer omhoog. Een doorboorde versnellingsbak komt haast niet meer voor.

De ANWB, belangenorganisatie voor Nederlanders op de weg, ziet de pollers toch het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. ,,Du moment dat je een paal in een verkeersstroom zet, zal er altijd iemand tegenaan botsen en kan het helemaal verkeerd uitpakken,’’ zegt woordvoerder Ad Vonk. ,,En je kunt je ook afvragen of die pollers qua kosten ook het beste middel zijn om verkeer te reguleren. Het onderhoud is duur.’’

Alternatieven

,,Je kunt je inderdaad afvragen of het goedkoper kan,’’ zegt Stuurman. ,,Er ligt bij ons geen projectplan klaar om die palen te heroverwegen. Maar er wordt door onze verkeerskundigen wel degelijk nagedacht over de kosten en of dat niet anders kan. Bijvoorbeeld via een kentekenregistratie zodat overtreders beboet worden.’’