Zwolle staat bij dodenherdenking ook stil bij slachtoffers van de oorlog in Oekraïne (en er klinkt een zeldzaam applaus)

Op 4 mei 2020 legde burgemeester Peter Snijders met zijn vrouw al in de ochtend een krans bij het monument in het Ter Pelkwijkpark en vorig jaar werd de herdenking live uitgezonden via sociale media. Nu alle coronabeperkingen zijn verdwenen, verzamelden belangstellenden zich vanavond massaal in en om het Ter Pelkwijkpark. Niet alleen in het park zelf, maar ook op het Kerkbrugje en aan de overkant van de gracht werd herdacht.