Zwolle staat centraal in Verhaal van Nederland

Vier eeuwen

In deze aflevering bezoekt Schuurmans als gezegd Zwolle. De pestepidemie heeft in totaal vier eeuwen huisgehouden in Europa. Telkens als er weer een nieuwe golf uitbrak, raakten de mensen in paniek. Velen van hen sloegen op de vlucht. Maar zo zorgden ze er juist voor dat de epidemie zich uit kon breiden. Steden probeerden zichzelf te beschermen door reizigers te weren en de stadspoorten op slot te doen. Markten en andere evenementen werden verboden. En de zieken werden weggestopt in pesthuizen, zoals in Zwolle. Een groep geselbroeders, gelovigen die zichzelf pijnigden om in de gunst te komen bij god en rampen af te wenden, kwam naar Zwolle op zoek naar schuldigen van de ramp. Zij beweerden dat de joden waterputten vergiftigden om de christenen uit te roeien. De angst van het volk was zo groot, dat ze zich lieten meeslepen door de geselbroeders en zich ook tegen de joden keerden. Met het gevolg dat alle joden in Zwolle werden verdronken of verbrand.