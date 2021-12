Zwolle staat garant voor lening windmolens en zonnevelden in Tolhuislanden

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Langzamer­hand neemt de dieprode kleur af: totaal aantal besmettin­gen lijkt af te nemen

De dalende trend lijkt nu toch echt een beetje zichtbaar te worden. Wordt landelijk gemeld dat het r-getal voor het eerst in september onder de 1 beland is: ook in onze regio kleuren de gemeenten langzaam minder rood. Er zijn in Oost-Nederland 1982 positieve testen gemeld vandaag.

3 december