Zwolle staat protest tegen Zwarte Piet toe en houdt rekening met tegenactie

Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet mogen morgen demonstreren in Zwolle tijdens de Sinterklaasintocht. Waar is nog niet bekend. Bovendien wordt rekening gehouden met een tegenactie. Dat laat burgemeester Henk Jan Meijer weten.

Volgens anti-Zwarte Piet-actievoerder Storm Vogel is er sprake van een ‘serieuze dreiging van hooligans’. Ze zegt dat van de gemeente te hebben vernomen. De gemeente wil dit niet bevestigen, maar burgemeester Meijer stelt in zijn verklaring wel dat hij de afgelopen dagen 'duidelijke signalen’ heeft gekregen dat er ‘mensen zijn die deze demonstratie willen verhinderen’. Voorzitter Freddy Eikelboom van Supportersclub PEC Zwolle denkt ook dat er ‘zeker een tegenactie is’, maar weet niet wie daarbij betrokken zijn.

Vrijdag hing in het PEC Zwolle-stadion tijdens de wedstrijd tegen Willem II al een spandoek tegen de protestactie, waarop stond: ‘KOZP (Kick Out Zwarte Piet) niet welkom’. Ook via Facebook en Twitter hintten mensen op een tegenactie.

Briefing

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil dat de betoging zo ‘soepel en veilig mogelijk verloopt’ en roept mensen die mee willen doen op om zich aan te melden via Facebook. ‘Wanneer je op de lijst staat als deelnemer, ontvang je van ons informatie over de plek waar we verzamelen. Op die verzamelplek geven wij een briefing, daarna lopen we gezamenlijk naar de plek waar we mogen demonstreren. Wij vinden het van belang om ons als groep te bewegen en willen voorkomen dat je als individu in situaties komt waarbij je in je eentje moet dealen met de sentimenten boze pro-piet bezoekers‘ , schrijft de actiegroep.

Burgemeester

Burgemeester Henk Jan Meijer laat in een verklaring weten dat hij wil inzetten op het mogelijk maken van de demonstratie. ,,We zijn met de initiatiefnemers in gesprek over een locatie (niet het Rodetorenplein) en de voorwaarden die we vanuit onze zorgplicht verbinden aan hun demonstratie", aldus Meijer. ,,In Zwolle respecteren we elkaar en mogen verschillende opvattingen er zijn. Laten we er morgen een mooie dag van maken.”