Zwolle staat stil bij Keti Koti-viering met indrukwekkende verhalen

Als Surinaamse in 1818 in Kampen

Heidema sprak in zijn speech over Everdina Marius, een meisje uit Suriname dat in 1818 naar Kampen was gehaald, of ze het nou leuk vond of niet. Tevens een meisje met een donkere huidskleur die in Kampen in die tijd een bijzondere verschijning moet zijn geweest.