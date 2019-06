Zwolle stapt naar rechter: naheffing fiscus van 1,7 miljoen euro

updateDe gemeente Zwolle moet de Belastingdienst 1,67 miljoen euro betalen vanwege een gebrekkige administratie. Uit boekenonderzoek kwam een reeks onvolkomenheden aan het licht. Zo waren de reiskostenvergoeding voor ambtenaren en kilometerregistratie van dienstauto's niet in orde. De naheffing had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar onderhandelingen hebben ‘winst’ opgeleverd. Zwolle is het met een deel van de rekening alsnog niet eens en spant een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst.

De fiscus begon twee jaar geleden een boekenonderzoek over de jaren 2012 tot 2016. In het najaar van 2018 bleek al dat de gemeente per ongeluk loonbelastingverklaringen van tientallen medewerkers had weggegooid en dat aan al die ambtenaren werd gevraagd een nieuwe verklaring over de genoemde jaren in te vullen. Dat lukte en een naheffing van 400.000 euro is zo voorkomen. Nu wordt wel duidelijk dat veel meer mis was met het gemeentelijke huishoudboekje.

Woon-werkverkeer

Zo ging Zwolle de mist in met de onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer van medewerkers. Zwolle geeft ambtenaren de mogelijkheid om bruto salaris in te leveren en dan een belastingvrije vergoeding van de reiskosten te ontvangen. Zo'n regeling moet van tevoren met een medewerker worden afgesproken en dat gebeurde in Zwolle jarenlang niet, merkte de Belastingdienst. Dat zou de gemeente op een naheffing van 4,1 miljoen euro komen te staan, inclusief rente en boete.

Zo ver is het niet gekomen. Met de Belastingdienst kon worden afgesproken dat voor vijftig willekeurige ambtenaren de werkelijke reiskosten (dus alleen de dagen dat iemand echt van huis naar zijn werk ging) in kaart gebracht konden worden over 2016. De uitkomst daarvan zou dan worden doorberekend naar álle ambtenaren, voor de jaren 2013 tot en met 2016. De gemeente is hierin geslaagd en heeft de naheffing zo weten terug te brengen tot ruim zes ton, inclusief rente en boete.

Rechtszaak

De gemeente is het niet eens met deze naheffing en stapt naar de rechter. In de zaak wordt, in overleg met de Belastingdienst, de vraag opgeworpen of het uitmaakt of ambtenaren vooraf moeten aangeven of ze van de fiscale regeling over de reiskosten gebruik willen maken. Zwolle hoopt zo de 630.000 euro niet te hoeven betalen. Volgens woordvoerder Twan Timmermans van de gemeente Zwolle is de zaak in overleg met de Belastingdienst om voor toekomstige soortgelijke situaties duidelijkheid te scheppen.

Een ander onderdeel van de zogeheten vaststellingsovereenkomst, de financiële deal tussen gemeente en fiscus, is de kilometerregistratie van gemeentelijke dienstauto's. Die bleek niet in orde - het bleef onduidelijk of de auto's (onterecht) door medewerkers in hun vrije tijd waren gebruikt. Een naheffing van 1,3 miljoen dreigde, maar na onderhandelen heeft de gemeente die kunnen terugbrengen tot 690.000 euro.