Zwolle stelt invoering boete- en bonussysteem voor restafval met een jaar uit, want nog niet iedereen kan afval scheiden

TenneT begint met opruimen ravage hoogspan­nings­mas­ten Oosterwol­de

30 juni Netbeheerder Tennet heeft vandaag een start gemaakt met de herbouw van de vier hoogspanningsmasten die 18 juni tijdens een zware storm in Oosterwolde, gemeente Oldebroek zijn omgewaaid. TenneT is de afgelopen weken vooral bezig geweest met de omleidingsroutes voor de stroomvoorziening. Nu dat klaar is, wordt de ravage op de grond aangepakt.