Zwolle stemt tegen sleepwet

Video Na een dag turven: diepe buiging voor alle stembureauleden

21 maart Cijfers. Daar draait het allemaal om in het stembureau. Niet alleen vanwege de uitslag, maar ook op de weg daar naartoe. Een dag werken als stembureaulid leert dat het daar vooral gaat om turven en cijfers op stempassen. En om mensen. Want samen dragen we deze democratie.