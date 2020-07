Zwolle steunt (eigenlijk tegen haar zin) manifest tegen tweedeling in de samenleving

Nu nog leegstand, straks In­sta-waar­dig: Roggen­straat in Zwolle wordt flink aangepakt

6:00 Fietsers worden beboet. Boven de straat komen vlinders te hangen. En voor de vele leegstaande winkels is al volop interesse. Zélfs voor de oude V&D. De Roggenstraat in hartje Zwolle lijkt een beetje in de vergetelheid geraakt, maar wordt van alle kanten nieuw leven ingeblazen. ,,Over een maand zie je echt al verschil’’, daar is projectmanager Emmely Lefèvre van overtuigd.