Zwolle stopt proef: Japanse duizendknoop kortwieken is zinloos

Om moedeloos van te worden. Opnieuw steekt de Japanse duizendknoop overal in Zwolle de kop op. Ondanks een nieuwe methode om de voortwoekerende plant heel nauwkeurig te maaien. Die proef is nu gestaakt. Gemeente en Rova puzzelen verder.

Afvalverwerker Rova opende vorig jaar de aanval op de exotische plant, die zich in rap tempo verspreidt. Niet alleen in Zwolle trouwens. Het is een landelijk probleem. Deskundigen piekeren zich suf over een oplossing, omdat ‘t op heel agressieve wijze andere flora verdringt. De wortels brengen bovendien schade toe aan voetpaden, asfaltwegen en dijken. In Zwolle groeit de plant onder meer langs de oevers van het Zwarte Water. Het groeit er tot meters hoog. Onkruid, maar dan in een XXXL-variant. In totaal zijn er wel honderd plekken in de stad waar de Japanse indringer een plek heeft verworven.

Uitzaaien

Vorig jaar besloot Rova in overleg met de gemeente alle planten nauwkeurig te maaien. Het groen werd met de grootste voorzichtigheid afgevoerd en verbrand. Gebruikt gereedschap kreeg ook nog eens een flinke reinigingsbeurt. Een dure operatie, om te voorkomen dat de plant zich zou kunnen uitzaaien. Maar een jaar later is alles weer opgekomen. Er is geen beginnen aan, verzucht woordvoerster Agnes Bouwman van Rova. ,,We zijn dus gestopt met maaien. We dachten het ei van Columbus te hebben gevonden, maar we moeten op zoek naar een ander ei.’’

Op verzoek van de gemeente maakt Rova een kaart van alle plekken in Zwolle waar de Japanse woekerplant groeit. Medewerkers gaan daarvoor schouwen. Maar maaien of laten staan; het lijkt geen verschil te maken. ,,Je zou er ook nog voor kunnen kiezen om alles af te graven. Maar ook dat kost veel geld,’’ zegt Bouwman. De plant heeft lange wortels, tot wel tien meter diepte.

Chemische bestrijdingsmiddelen

Welke methode de gemeente gaat kiezen, weet woordvoerster Karin Obdeijn nog niet. ,,We onderzoeken momenteel de mogelijkheden en kosten van verschillende maatregelen en komen bij de Perspectiefnota met een voorstel voor een aanpak. Daarbij is op voorhand al wel duidelijk dat we niet kiezen voor chemische bestrijdingsmiddelen,’’ laat ze weten.