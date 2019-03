Zwolle test ondergrond: einde aan lawaaiige klinkers?

Woordvoerster Marieke Stenfert meldt: ,,We hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan en diverse oplossingsrichtingen verkend. Eén van die mogelijke oplossingen gaan we binnenkort testen.’’ Er komen drie proefvakken. Die liggen in de binnenstad en in Berkum. Het gaat om de Nieuwe Markt, de Menno van Coehoornsingel en de Campherbeeklaan. In die vakken gaat Zwolle een ander soort onderlaag, een soort split testen. Er wordt niet alleen gelet op het geluid, maar ook op de afvoer van water.