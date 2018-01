videoHoezo Zwolle in de race voor meest toegankelijke gemeente van het land? Anita van Ewijk, door haar handicap afhankelijk van haar scootmobiel, kan er niet over uit. Ze ondervond recent hoe lastig het is om het stadhuis van Zwolle binnen te komen om een raadsdebat bij te kunnen wonen.

,,Ik moest buitenom rijden, omdat ik met mijn scootmobiel niet in de gewone lift in de ontvangsthal kan komen. Alleen in een grotere lift kon ik de raadszaal bereiken. In die zaal is geen ruimte voor mij op de tribune. En als ik wil inspreken dan kan dat niet, want het spreekgestoelte is veel te hoog.'' Wil ze vanuit de raadszaal even naar het toilet, vertelt ze voorts, dan moet ze terug naar de begane grond. Dus weer via de lift in een aanbouw van het stadhuis en buitenom naar de entreehal.

Onder begeleiding

Van Ewijk wil graag de situatie in de raadszaal laten zien. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze dient eerst een afspraak te maken, want ze moet onder begeleiding het stadhuis in. En er moet een rolstoel worden geregeld, want de lift die ze alleen met haar scootmobiel kan gebruiken ligt eruit vanwege een interne verbouwing.

Quote Wat nu als ik met meerdere mensen die allen afhankelijk zijn van een scootmobiel een raads­ver­ga­de­ring wil bijwonen? Anita van Ewijk Op het moment dat het wel kan, heeft de baliemedewerkster een rolstoel geregeld. Met tegenzin neemt Anita van Ewijk plaats in de Welzorg-rolstoel. Ze heeft slechte ervaringen met de dienstverlener en organiseert binnenkort zelfs een protestmars om daarvoor brede aandacht te vragen. ,,Er is maar één rolstoel in dit hele stadhuis beschikbaar. Wat nu als ik met meerdere mensen die allen afhankelijk zijn van een scootmobiel een raadsvergadering wil bijwonen?'', vraagt ze de baliemedewerkster. Zij moet het antwoord schuldig blijven.

Bedieningsknoppen

In de raadszaal reikt ze naar de microfoon op het spreekgestoelte. Daar kan ze vanuit haar geleende rolstoel niet bij. Haar handen komen amper bij bedieningsknoppen voor de microfoon. Ze rolt de rolstoel samen met haar dochter naar twee zuilen met microfoons bestemd voor de raadsleden. Die zijn alleen bereikbaar door een afstapje te nemen. Een plank die het mogelijk moet maken toch naar beneden te komen, blijkt veel te steil. ,,Het betekent'', concludeert de Zwolse, dat áls ik zou willen meedoen als raadslid, dat eigenlijk niet kan.''

Dát was in november 2016 exact de aanleiding voor Remko de Paus (GroenLinks) om een motie in te dienen voor een beter toegankelijke raadszaal. Hij wilde een in hoogte verstelbaar spreekgestoelte. ,,Mensen die niet kunnen staan moeten op een volwaardige manier kunnen meedoen aan het debat, in het hart van de lokale democratie.'' Natuurlijk kan er een microfoon elders in de raadszaal worden geplaatst, weet De Paus. Maar hij heeft daar moeite mee. ,,Door mindervaliden op een andere plek te laten inspreken, creëer je toch een duidelijk verschil. Dat moet je niet willen.''

Mindervalide in de raad

De Paus wilde dat de aanpassingen nog voor de raadsverkiezingen van maart van dit jaar werden gedaan om mindervaliden daarmee te stimuleren aan de lokale politiek mee te doen. ,,Want de situatie zoals die nu is kan deze groep burgers terughoudend maken om zich kandidaat te stellen als raadslid. We hebben bij mijn weten nog nooit iemand die mindervalide was in de raad gehad.''

Ondanks de raadsbrede steun in november 2016 en een toezegging van verantwoordelijk wethouder Jan Brink er snel mee aan de slag te gaan, is er dik een jaar nog niks aangepast in de raadzaal. ,,Jammer, want als gemeente moeten we zelf het goede voorbeeld geven'', zegt het GroenLinks-raadslid. ,,We vragen ook van bijvoorbeeld winkeliers beter toegankelijk te zijn voor deze doelgroep.''



De gemeente hield een uitgebreide inventarisatie van welke aanpassingen er nodig zijn om het stadhuis beter toegankelijk te maken voor mindervaliden. Dat heeft geleid tot een twee fasen-plan. Op dit moment wordt er een aantal kleine aanpassingen gedaan, maar voor de aanpassing van de toiletten op de eerste verdieping, de liften in de ontvangsthal en het verstelbaar maken van het spreekgestoelte is extra geld nodig. Over die investering moet de raad in het voorjaar een besluit nemen.

Aanpassing

Wethouder Brink laat via de woordvoerder weten dat het aanpassen van het spreekgestoelte (zowel de interruptie- als inspreekmicrofoon) complex is en dat komt met vooral door de technische aspecten. Het geïntegreerde camerasysteem dat de (in)sprekers vastlegt moet daarop worden aangepast.

Anita van Ewijk rolt haar geleende rolstoel weer de lift in. Als ze weer in haar eigen scootmobiel zit zegt ze: ,,Ik kreeg laatst van de gemeentebode te horen dat het gebouw nu eenmaal dateert uit 1975. Maar wat heb ik daar aan? Ook voor dat jaar bestonden er al mensen met een handicap.''

