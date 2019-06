Zwolle trekt 1,5 ton uit voor groot kunstwerk aan de IJssel

update Felle lichtbol en harde knal boven Oost-Nederland: vermoede­lijk een meteoor door de dampkring

28 juni In Oost-Nederland zijn vanavond rond kwart voor tien veel mensen opgeschrokken door een harde knal. Op twitter vragen veel mensen, ook uit de regio, zich af wat het geweest kan zijn. Toen kwamen er ook nog berichten over een felle lichtbal. De officiële instanties konden aanvankelijk geen duidelijkheid verschaffen. Het meest aannemelijk is echter dat het een meteoor was; een stuk ruimtegruis dat verbrandt in de dampkring.