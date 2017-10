Zwolle trekt 250.000 euro uit om de stad te snappen

Zwolle wil in de toekomst een smart city worden en de stad beter laten functioneren door slimme technologie. Door met data in kaart te brengen waar grote groepen mensen lopen, kan bijvoorbeeld de drukte in de binnenstad worden verminderd.

Wat moet je als stad met de vele datagegevens die beschikbaar zijn? Dat vroegen ze zich in Zwolle ook af. In het nieuwe project Smart Zwolle wil de gemeente dit gaan inzetten om de stad te verbeteren. Het project duurt twee jaar en de gemeente trekt daar 250.000 euro voor uit.

,,Wij gebruiken Smart Zwolle om de stad te snappen'', zegt wethouder Jan Brink. ,,Als je bijvoorbeeld weet waar mensen in de stad rijden, kun je ervoor zorgen dat de verkeerssystemen beter gaan werken. Als we weten wanneer fietsers ergens stoppen, kun je kijken of we ze eerder voorrang moeten geven, zodat grote groepen minder lang hoeven te wachten. Mensen kunnen hier ook aan bijdragen door in apps aan te geven wat hun route is.''

Concrete programma's

Zwolle richt zich bij het project Smart Zwolle op twee concrete programma's: SensHagen en de gastvrije binnenstad.

,,SensHagen gaat over klimaatverandering'', zegt Brink. ,,Mensen gaan dan in de tuin staan en daar bijvoorbeeld de hitte meten. Zo zien we waar in Zwolle de meeste hitte is en daar treffen we dan maatregelen, zoals ergens meer groen of water plaatsen. Nu doen we dat vooral door met mensen te praten. Om dat objectiever te maken kun je die data gebruiken.''

Het andere programma is de gastvrije binnenstad. ,,Door de komst van grote warenhuizen als Hudson's Bay zijn er andere loopstromen van mensen door de binnenstad. Met behulp van gegevens via onder andere de Wifi-hotspots van Ziggo kijken we waar veel mensen zijn. Daar kunnen we dan de routeborden op aanpassen. We kunnen door deze data de knelpunten zien en met eventuele aanpassingen de drukte verspreiden over de stad.''

De stad snappen

Brink: ,,Om de stad te snappen gaan we met mensen praten, maar ook gegevens gebruiken om goede keuzes voor de toekomst te maken. Ik vergelijk het wel met een gebouw. Daar kom je binnen, je hebt dan je pasje tegen de deur gehouden en bent op je plek gaan zitten. In die tussentijd ben je gemeten door sensoren en daar reageert bijvoorbeeld de verwarming op. Als je dat voor de hele stad doet, kun je die gegevens gebruiken om te weten waar mensen zijn, wat hun behoeftes zijn en daar goede keuzes op maken.''

,,Mensen krijgen betere dienstverlening'', aldus Brink. De Zwollenaren hoeven volgens hem echter geen ingrijpende veranderingen te verwachten als de stad zich gaat omtoveren tot een smart city.