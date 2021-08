Zwolle trekt alles uit de kast op NK Tegelwippen: de tegeltaxi wipt langs

Zogenaamde bankmede­wer­ker kwam pasje in Epe ophalen: ‘Ze trappen er toch zelf in’

17 augustus Bij de politie reageerde de 20-jarige L.B. uit Zwolle nog wat stuurs, nadat hij was betrapt bij een poging een dame op leeftijd in Epe op te lichten. ‘Ze trappen er toch zelf in’, zou hij tijdens het verhoor gezegd hebben. Hij deed zich voor als bankmedewerker en kwam haar pasje ophalen. De dame in kwestie had het alarmnummer gebeld toen hij aan de deur stond, zodat de jongeman gelijk kon worden opgepakt.