Zwolle Urban Trail met 1300 deelnemers dwars door de stad

Al hardlopend werd een afstand van 10 km afgelegd. En ondertussen was er een hartelijke ontvangst met soms muziek in onder andere de tuin van het Dominicanenklooster, de Stadskamer, The Great Escape (escaperoom bij het station), de Sassenpoort, poppodium Hedon, de redactie van de Stentor en het theater van de Spiegel.

Selfie

In het laatste geval was het bijvoorbeeld leuk om eens vanaf het podium de zaal in te kijken. Het was voor veel deelnemers reden om een selfie te maken met de lege theaterzaal op de achtergrond. Onderweg werden de deelnemers goed voorzien van drinken, wat gezien de temperatuur geen overbodige luxe was.

18 plekken