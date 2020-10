Zwolle van het gas af? ‘Per huis in plaats van per wijk’, bepleit ChristenUnie

Zwolle moet bij de verduurzaming van de stad minder inzetten op een aanpak per wijk, en meer op een aanpak per huishouden. Met daarbij nog een beetje aardgas in de vorm van een hybride warmtepomp, in plaats van direct volledig van het gas af. Daarvoor pleit de ChristenUnie, grootste partij van de raad.

In 2050 wil Zwolle volledig van het aardgas af zijn. In de komende vijf jaar moeten er al 5000 huishoudens (zo’n 2 tot 3 wijken) die stap maken, volgens de plannen van het college. Maar dat schiet nog niet echt op, ziet ChristenUnie-raadslid Ruben van de Belt. Zeker niet in Berkum, dat als voorbeeldwijk zou moeten dienen voor de hele provincie en in Zwolle als eerste wijk aangepakt wordt. Het streven naar 2025 als jaar van afronding is daar alweer weggestreept. ,,Daar is door de gemeente en de provincie wel een bal laten vallen.’’

Van de Belt pleit dan ook voor een meer individuele aanpak bij de transitie van cv-ketels naar duurzamere alternatieven. ,,In de meeste plannen gaat het om hele wijken die tegelijk van het gas af moeten, maar ik vraag mij af of het zo werkt. In Aa-landen en Holtenbroek is het logisch met de geothermie, maar voor het gros van Zwolle heeft zo'n aanpak geen zin. Mijn cv-ketel moet op een ander moment vervangen worden dan die van jou; kijk daar naar.’’

Meest ideale oplossing voor huiseigenaren is volgens het raadslid een hybride warmtepomp. Grotendeels elektrische warmte, maar op momenten dat het nodig is - koude dagen - kan het systeem terugvallen op aardgas. ,,Dat is voor veel mensen haalbaar en betaalbaar nu. Zo kan je geleidelijk je huis isoleren. Ja, dan gebruik je nog aardgas, maar op korte termijn levert het wel een CO2-besparing op. En volledig van het aardgas gaan, zal pas in 2040 gebeuren’’, verwacht hij.

Volledig scherm De werking van een hybride warmtepomp.

Geen subsidie

In de Zwolse energieplannen komt de genoemde optie niet voor. Het is volledig van het gas af, en dan het liefst met de hele buurt tegelijk. In 2021 zal Zwolle haar beleid vaststellen in een zogeheten Warmtegids. Van de Belt hoopt dat de hybride warmtepomp daarin een prominente plek krijgt. ,,Als gemeente hoef je het niet te subsidiëren, daar heeft het Rijk oplossingen voor. Maar breng het onder de aandacht, stimuleer het. Zonder dit scenario op tafel, wordt het niks.’’

Van den Belt bevraagt het college over de rol die hybride warmtepompen kunnen krijgen in Zwolle. Antwoorden zullen in principe binnen 4 weken volgen.