Ook Zwolle wil Aziatische toerist verleiden

NBTC Holland Marketing organiseert op 9 oktober een groot internationaal congres in Zwolle. NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk voor de marketing van Nederland als vakantieland. Er komen meer dan honderd touroperators vanuit heel de wereld naar Zwolle, blijkt. Ook is het programma van de fonkelnieuwe beurs bekend.

De verwachting is dat toerisme-ondernemers uit Duitsland, Spanje, Italië, India, China, Japan, Rusland en Brazilië Zwolle aandoen.

Elsje van Vuuren, woordvoerder van NBTC Holland Marketing vertelt dat de keuze voor Zwolle een bewuste is geweest.

Waarom Zwolle voor zo'n internationale beurs?

,,Zwolle ligt niet ver van Giethoorn, een plaats die al ontdekt is door vele toeristen. Zeker door de opkomende Aziatische toeristen. Maar het gebied onder Giethoorn kent vele mooie toeristische plaatsen, die we als NBTC ook graag in de internationale folders willen hebben. Gebieden waar we als Nederland vakantieland mee kunnen scoren.’’

Waar moeten we aan denken?

,,De Veluwe kent geweldige natuur, waar we goede sier mee kunnen maken. En de Hanzesteden herbergen een historische rijkdom die in vele internationale folders indruk kan maken. Daarom was Zwolle een perfecte locatie voor deze internationale beurs.’’

Waarom is de beurs zo bijzonder?

,,We willen Nederland als vakantieland neerzetten naar meer dan honderd touroperators. Het is de kans voor steden en toeristische gebieden om het aanbod van touroperators te halen in Europa of andere continenten als Azië. We houden anders nooit zo’n beurs op deze schaal. Dit is de eerste editie van de, wat wij noemen, GlobalTravel Trade Show. We willen verrassen in ons aanbod. Giethoorn, Amsterdam en Volendam zijn internationaal bekend. Zwolle en omgeving als gebied niet. We hopen in Zwolle de operators te prikkelen.’’

Wat gebeurt er precies in Zwolle in 9 oktober