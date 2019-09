Zwolle verliest groot dartstoernooi aan Leeuwarden

Zwolle is geen speellocatie meer voor de Professional Darts Corporation (PDC). De grootste dartsbond ter wereld, waarbij alle mondiale topspelers zijn aangesloten, wijkt in 2020 voor de zogenaamde European Tour uit naar de hoofdstad van Friesland. Dat blijkt uit de nieuwe speelkalender die de PDC bekend heeft gemaakt.

Op die kalender staat Zwolle niet meer vermeld als Nederlandse speelstad in de zogenaamde European Tour. In plaats van Zwolle staat Leeuwarden genoteerd als Nederlandse speelstad voor deze PDC-competitie. De Friese hoofdstad is in 2020 op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september gastheer van de tiende speelronde in de European Tour.

De Friezen hosten daarnaast op 15 en 16 september ook de 25ste en 26ste speeldag van een ander toernooi van de PDC, de Players Championship.

IJsselhallen

Zwolle is niet meer terug te vinden op de kalender, terwijl het daarop twee keer eerder speelstad was. Op 24, 25 en 26 mei jongstleden nog, toen het een speelstad was in de European Tour. Dat toernooi werd door de organisatie ‘Dutch Darts Masters’ genoemd en vond plaats in de IJsselhallen.