Zwolle verspreidt duizenden zakken, emmers en containers voor nieuw afvalplan: ‘boete’ op te veel restafval vanaf 2023

Verkleinen van openingen ondergrond­se containers in Zwolle gaat door, ondanks uitstel afvalplan: ‘Onnodig’

Een plan om de verkleining van de openingen van ondergrondse restafvalbakken in Zwolle een halt toe te roepen, is op niets uitgelopen. Hoewel de invoering van verschillende afvaltarieven in de stad met een jaar uitgesteld is, gaat het versmallen van de inwerptrommels van containers gewoon door. Flauwekul, vinden oppositiepartijen SP en CDA.

6 juli