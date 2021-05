Zwolle verwelkomt haar 130.000ste inwoner: ‘ik kreeg een mailtje dat er een loting was geweest’

Hoewel Holten­broek en Aa-landen hun buslijnen terugkrij­gen, is er nog een hoop gemopper over Zwols busvervoer

30 april Teleurgesteld. Dat is de gemeente Zwolle over de haastige beslissingen die de provincie Overijssel neemt over de bussen in Zwolle. En dat terwijl er al een hoop gemopper is over de in december veranderde dienstregeling. Maar er gloort hoop: Aa-landen en Holtenbroek, nu bijna-busloze wijken, krijgen er extra lijnen bij. ,,Hopelijk mogen ze blijven.”