Zwolle vestigt hoop op loopbrug voor oplossen topdrukte in stationstunnel

Nadat de Stentor vorige week in beeld bracht hoe het voor de toegangspoortjes in de reizigerstunnel compleet vastliep, trok de Zwolse oppositiepartij D66 het college van burgemeester en wethouders aan de jas. De vierkoppige fractie wilde van ChristenUnie-wethouder Ed Anker tekst en uitleg over de topdrukte, die volgens NS-manager Frans van de Louw herkenbaar, maar niet problematisch is. ,,Tijdens het bestuurlijk overleg met ProRail, NS en de provincie heb ik het vorige week direct aangekaart’’, zei Anker maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. ,,Het gaat vooral om een paar piekmomenten in de spits. De verwachting is dat het na de eerste maanden na de zomer ietsjes rustiger wordt.’’ Hij herhaalde de visie van de NS dat er op dit moment geen aanleiding is om de poortjes op drukke momenten open te gooien, ‘omdat drukte in de tunnel niet gezien wordt als calamiteit’. Volgens Anker wordt er wel continu bekeken welke maatregelen er mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. Hij buigt zich met de NS nog over de rapportage over het effect van de gesloten poortjes in de reizigerstunnel. Die conclusies deelt hij binnen acht weken met de gemeenteraad.