Zwolle viert intocht van Sinterklaas, gemeente verbiedt demonstratie

Confronta­tie tussen Kick Out Zwarte Piet en voetbalsup­por­ters in Zwolle

15:45 In Zwolle was een confrontatie tussen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en voetbalsupporters. Actievoerder Storm Vogel is meegenomen door de politie. In de Nieuwstraat staan tientallen agenten, ook van de Mobiele Eenheid.