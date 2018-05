Zwolle voelt niets voor extra snelheidsbord bij woonerf

Woonerven in Zwolle krijgen geen extra aanduiding dat er niet harder gereden mag worden dan 15 kilometer per uur. Onnodig, vindt het college van burgemeester en wethouders.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen vroeg de PvdA om extra borden bij woonerven, omdat ze tijdens rondgangen door de stad veel bezorgde inwoners trof. Door bij het woonerfbord ook een verkeersbord met daarop de maximaal toegestane snelheid te hangen, zou er volgens de partij veel onduidelijkheid weggenomen worden.

Basiskennis

Burgemeester en wethouders wuiven dit argument weg. Er mag van enige basiskennis uitgegaan worden bij verkeersdeelnemers, ofwel: iedereen weet dat je in een woonerf niet harder dan 15 kilometer per uur mag. In de ene plaats wel extra snelheidsborden en in de andere niet werkt juist verwarrend, denkt het dagelijks gemeentebestuur. Beter is het burgers wat meer informatie te geven over gedragsregels in woonerven, zo is de gedachte.

Stickers

Toch is elders in het land wel geëxperimenteerd met extra signalen bij woonbuurtjes. Zo zijn in Zoetermeer door de gemeente op de blauwe erfborden 15 kilometer per uurstickers geplakt om onveilig verkeersgedrag te bestrijden. Toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen liet in 2012 in de verkeerswet vastleggen dat 15 kilometer per uurborden geplaatst mogen worden in woonerven om expliciet aan te geven dat er slechts stapvoets gereden mag worden.

Verkeersregel

Voor beide varianten voelt Zwolle niks. Een woonerfbord waar een 15 kilometer per uurbord in verwerkt is, heeft geen wettelijke basis en een extra bord plaatsen zorgt volgens haar dus mogelijk voor verwarring. 'Het toevoegen van extra borden om iets aan te duiden wat reeds in een algemene verkeersregel is opgenomen en wat met een reeds aanwezig verkeersbord op die locatie wordt gecommuniceerd, heeft niet de voorkeur.'

Bestemmingsverkeer