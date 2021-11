Zwolle waardeert mantelzorgers dit jaar nog een klein beetje meer

De coronaperiode is zeker voor mantelzorgers erg zwaar geweest en een extra waardering is daarbij op z’n plaats, meent het Zwolse gemeentebestuur. Het college komt daarmee tegemoet aan een unaniem door de gemeenteraad gesteunde motie. Daarin werd het college opgeroepen te onderzoeken hoe mantelzorgers dit jaar bij het mantelzorgcompliment iets extra’s zouden kunnen krijgen. Ook wordt gekeken wat er in de toekomst nodig is voor mantelzorgers.

Sociaal herstelplan

Wethouder Dorrit de Jong van Zorg en Welzijn is blij met de extra waardering: ,,De coronaperiode is zeker voor inwoners die mantelzorg verlenen niet makkelijk geweest. We waarderen het enorm dat mensen zich vaak extra hebben ingezet. Daarom is als onderdeel van ons recent gepresenteerde ‘Sociaal herstelplan na(ast) corona’ besloten het mantelzorgcompliment te verhogen met 25 euro bovenop het reguliere bedrag van 75 euro.” Ook vindt De Jong het belangrijk dat mantelzorgers ergens terechtkunnen voor een luisterend oor of lotgenotencontact. ,,ZwolleDoet! is hierin onze partner.”

Deze maand is in Zwolle de Maand van de Mantelzorger. Meer informatie daarover via zwolledoet.nl/maand-mantelzorg.