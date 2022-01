Zwolle waarschuwt horeca: 'Wij nemen toezicht op coronamaatregelen zeer serieus'

Bescherm­hei­li­ge Sint Michaël moet na 21 jaar verder zonder eigen gilde: ‘Zwolle is cultuurarm’

Hij staat nog als Glazen Engel op de Grote Markt in Zwolle, maar z’n eigen broederschap is hij na 21 jaar kwijt. Het lokale Sint Michaëlsgilde stopt ermee, genekt door de coronacrisis en bovenal een gebrek aan vrijwilligers. En: ,,We veronachtzamen in de stad ons verleden, Zwolle is een klein beetje cultuurarm.”

24 januari