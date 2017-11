Zwolle weet maandag of koopzondagen vrijgegeven worden

'Zwolle moet fitnesspark in de buitenlucht krijgen'

15:23 Is het een speeltuin voor volwassenen? Of meer een fitnessruimte in de buitenlucht? Hoe dan ook, als het aan Tom Gal (15) en Xavier Quispel (15) ligt, heeft Zwolle er binnenkort eentje: een calisthenicspark. ,,Fitness met je eigen lichaamsgewicht, dat is de beste omschrijving", stelt Tom.