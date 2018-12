Zwolle weigert afvalbakken terug te plaatsen

Dit schrijft hij bijna een jaar nadat VVD’er Hans Wijnen zijn terugkeerplan lanceerde. Volgens Wijnen was de bezuiniging van drie jaar geleden zo rigoureus dat afvalbakken gemist worden ‘op een heleboel plekken waar ze logischerwijs wel moeten staan’. Van de ruim 2.200 bakken zijn er nog 1.364 over in Zwolle. Het grootste deel (1.177) wordt beheerd door afvalverwerker Rova, de overige 187 bakken zijn ‘geadopteerd’ door inwoners die zorgen voor het legen ervan. Het levert de gemeente Zwolle een jaarlijkse besparing van 170.000 euro op.

Weinig klachten

Dogger schrijft nu dat er geen toename van zwerfvuil is en ook wordt er door Zwollenaren maar weinig geklaagd over het gemis aan bakken. Een op aandringen van de gemeenteraad belegde bewonersavond over dit thema bracht slechts tien Zwollenaren op de been en ook per mail kwamen er niet veel berichten binnen. ‘Het onderwerp lijkt niet sterk te leven onder de bevolking’, aldus Dogger in zijn brief aan de raad. Wel klonk er tijdens de bewonersbijeenkomst de roep om terugkeer van afvalbakken bij grotere speelplekken. Het college van burgemeester en wethouders wil er echter niet aan. Te duur (35.000 euro) en niet in lijn met de doelstelling om inwoners te motiveren afval mee naar huis te nemen. Overigens wordt wel bekeken of er langs uitlaatroutes meer afvalbakken geplaatst kunnen worden. Dit komt dan echter uit een ander geldpotje (dierenwelzijn).